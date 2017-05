ஆளுநரை புகழ்ந்த என்.ஆர்.காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள்... புதுச்சேரி சட்டசபையில் பெரும் அமளி

புதுச்சேரி மாநில ஆளுநரை சட்டசபை கூட்டத்தில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் உறுப்பினர் புகழ்ந்து பேசியதால் அமளி ஏற்பட்டது.

English summary

Puducherry Assembly Uproar Today, Governor was Praised by the N.R.Congress assembly members.