புதுச்சேரியில் இன்று முதல் பெப்சி, கோக் தடை அமலுக்கு வந்தது

புதுச்சேரியில் பெப்சி, கோக் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த வெளிநாட்டு குளிர்பானகள் இன்று முதல் விற்பனை செய்யப்படவில்லை.

English summary

Puducherry to boycott Pepsi, Coke from today; promote home-grown brands instead, say associations. A leading group of traders in Puducherry to boycott Coke and Pepsi from today (March 1) citing health and environmental reasons.