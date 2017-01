கிரண்பேடியை ஆளுநர் பதவியிலிருந்து மாற்ற வேண்டும்.. புதுச்சேரி காங். எம்எல்ஏக்கள் திடீர் போர்க்கொடி!

புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண் பேடியை மாற்றக்கோரி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். முதல்வருடன் கிரண் பேடி மோதல் போக்கை கடைபிடிப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

Puducherry congress MLAs writes letter to Home ministry to change the Governor Kiran Bedi. Congress MLAs accuses Governor Kiran Bedi that She is working against government.