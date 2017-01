தமிழகத்தை தொடர்ந்து, புதுச்சேரியும் வறட்சி மாநிலமாக அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய மாவட்டங்களும் வறட்சி பகுதிகளாக அம்மாநில முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார்.அப்பகுதிகளில் பெரும்பாலான விவசாய நிலங்கள் வறண்டு போனதே இதற்கு காரணம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Puducherry has been declared as drought state, Puducherry Chief minister Narayanasamy announced. Chief minister Narayanasamy has decide to cancel the land tax for farmers and give them compensation.