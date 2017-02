சசிகலா முதல்வரா?.. அதிமுகவை தூக்கி எறிந்தார் புதுச்சேரி கண்ணன்!

சசிகலா முதல்வராக புதுச்சேரி கண்ணன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அதிமுகவில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 18:53 [IST]

English summary

Opposing Sasikala becoming the Chief Minister of Tamil Nadu, Puducherry Kannan has resigned from ADMK.