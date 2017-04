தொழில் போட்டியால் சொந்தக் கட்சிக்காரரே குண்டு வீசி கொலை.. என்.ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் கைது!

புதுச்சேரி என்.ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் வேலழகன். அவரை தொழில் போட்டியின் காரணமாக, சிவராமன் மற்ரும் ரமேஷ் ஆகியோர் கொலை செய்தனர். அவரை கொலை செய்ய உதயகுமார் என்ற மற்றொரு என்.ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர்

English summary

In Puducherry N.R congress Velalagan murdered on 19th April 2017. CBCID police arrested 4 persons who involved in this murder.