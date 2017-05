புதுச்சேரியிலும் 10ம் வகுப்பு தேர்வில் மாணவிகளே பெஸ்ட்!

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் இன்று பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின.

English summary

Puducherry union territorry also declared 10th board exams and girl students records 95.5 % pass whereas boys records 91.5% pass