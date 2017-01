விடிய விடிய கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தி போராடிய புதுச்சேரி மாணவர்கள்!

புதுசேரியில் மாணவ, மாணவியர் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து விடிய விடிய போராட்டம் நடத்தினர்.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 18:49 [IST]

English summary

Puducherry college students protested against jallikattu ban even in night. During the protest they conducted several cultural programs in which they expressed their anger pver peta.