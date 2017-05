புதுச்சேரியில் பாஜக இளைஞரணி தலைவர் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை - வீடியோ

புதுச்சேரி வில்லியணூர் பகுதி பாஜக இளஞரணி தலைவர் ஜெகன் தன் இருசகக்ர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது 5 பேர் கொண்ட கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார்.

English summary

Puducherry Villiyanur Bjp youth wing leader Jagan murdered by a 5 members gang when he traveled in his bike. Police arrested that 5 persons.