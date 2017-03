நெடுவாசல் போராட்டக்குழுவுடன் புதுக்கோட்டை ஆட்சியர், எஸ்.பி பேச்சுவார்த்தை #NeduvasalProtest

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக நெடுவாசலில் போராடி வரும் மக்களுடன் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரும், காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Pudukottai collector Ganesh is holding talks with the protesters in Neduvasal to end the agitation.