வெளி மாவட்டத்தினர் நெடுவாசலை விட்டு வெளியேற வேண்டும்: டிஆர்ஓ திடீர் உத்தரவு

நெடுவாசல் போராட்டக்களத்தில் இருந்து வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களை வெளியேற்றுமாறு போராட்டக்குழுவினரிடம் டிஆர்ஒ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

English summary

Pudukottai DRO Ramasamy has ordered other district people to leave Neduvasal village immedeatly