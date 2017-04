அமைச்சர் விஜயாபாஸ்கர் கல் குவாரியில் சோதனை- அதிகாலையிலேயே வேட்டை ஆரம்பம்-வீடியோ

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான கல்குவாரியில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இன்று அதிகாலையில் இருந்தே சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

In Pudukottai, Minister Vijaya baskar's quarry, PWD officers doing inquiry from early morning.