ஜல்லிக்கட்டு.. புதுவையிலும் வலுக்கிறது போராட்டம்.. சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் ரயில் மறியல்

தொடர்கிறது மாணவர்கள் போராட்டம். ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது தொடர்பான மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து புதுவை சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:59 [IST]

English summary

Law college students in Puducherry staged a rail rokho to lift ban on Jallikkattu today.