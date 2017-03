வதந்திகளை நம்பாதீர்.. ரேஷன் கடைகளில் பாமாயில், பருப்பு விற்பனை தொடரும்- அமைச்சர் காமராஜ்

பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் பருப்பு மற்றும் பாமாயில் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Minister Kamarai says that Pulses and palm oil providing in Ration Shops. He said that some rumors are spreading for intentionally.