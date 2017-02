இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியது புனலூர்-எடமன் அகல ரயில் பாதை… 14ம் தேதி ஆய்வு

புனலூர் எடமன் அகல ரயில் பாதைக்கான பணிகள் முடிவடைந்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வரும் 13ம் தேதி இதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெற உள்ளன.

English summary

The Southern Railway today said that the Punalur-Edamon Gauge conversion had been targeted for completion soon.