அழகர் ஏன் வைகை ஆற்றில் இறங்குகிறார் தெரியுமா?

கள்ளழகர் ஏன் வைகை ஆற்றில் ஏன் எழுந்தருளுகிறார் என்பதை புராண கதைகள் மூலம் தெரிந்து கொள்வோம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Alagar was pleased by the prayers of Mandooka rishi and he himself went to river Vaigai to lift the curse off Mandooka rishi. And, as per Mandooka's wish he showed him All the ten avatars of Lord Vishnu and blessed him.