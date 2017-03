தமிழகத்தில் தனியார் பால் விலை நாளை முதல் லிட்டருக்கு ரூ.5 வரை உயர்வு

தமிழகத்தில் தனியார் நிறுவனங்கள் ஒரு லிட்டர் பால் விலையை ரூ2. முதல் ரூ5 வரை உயர்த்த உள்ளன.

English summary

Prices of milk supplied by private brands will go up from Tuesday by Rs. 2 to Rs. 5 a litre.