அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கல்குவாரியில் மத்திய பொதுப் பணித்துறை அதிகாரிகள் ரெய்டு

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான கல்குவாரியில் மத்திய பொதுப் பணித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளனர்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PWD officials raid have been conducting searches at the minister's residence and stone quarry.