திமுக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் மக்கள் நலக் கூட்டணி பங்கேற்பு- திருமா, முத்தரசன் அறிவிப்பு!

திமுக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பங்கேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

VCK leader Thol. Thirumavalavan has announced that the People Welfare Front will attend the DMK's all party meeting for the Farmers issue.