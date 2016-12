செல்பி எடுத்தாங்க... அமைச்சர்கள்னு அறிவிச்சாங்க.. ஆனா மநகூ புட்டுக்கிச்சே மக்கா!

மக்கள் நலக் கூட்டணி உருவாகிய புதிதில் செல்பி எடுத்தும், உருகி உருகி பேசியும், வாக்கிங் போயும் அசத்தினர் அதன் தலைவர்கள். கடைசியில் அது பிளவுபட்டு போய் விட்டது.

Who is responsible for People Welfare Federation broken?