முடிவுக்கு வருகிறது மக்கள் நலக் கூட்டணி? புதுவை விசிக மாநாட்டுக்கு வைகோவுக்கு அழைப்பு இல்லை!

மக்கள் நலக் கூட்டணி இனி தொடர்ந்து செயல்படாது எனக் கூறப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் நடைபெறும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மாநாட்டுக்கு வைகோ அழைக்கப்படவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Vaiko lead PWF's journey coming to end. VCK not to invite Vaiko to their Pudhucherry meeting.