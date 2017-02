ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்யாவிட்டால்.. மநகூ கடும் எச்சரிக்கை

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்யாவிட்டால் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று மக்கள் நலக் கூட்டணியின் தலைவர்கள் கூட்டாக அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

PWF stage a protest against Hydrocarbon project at Alangkudi near Pudukottai.