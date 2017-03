ஜெ.மரணத்துக்கு காரணம் திட்டமிட்டு கொடுக்கப்பட்ட ஓவர் டோஸ் மருந்துகள்?

ஜெயலலிதாவின் மரணத்துக்கு காரணமே திட்டமிட்டே அவருக்கு ஓவர் டோஸ் மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதையே அப்பல்லோ மருத்துவமனை அறிக்கை கோடிட்டு காட்டுகிறது.

English summary

According to the Apollo Statement, now the questiones raising over the past treatment to Late Chief Minister Jayalalithaa at Poes Garden.