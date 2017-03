ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: வேட்பு மனுக்கள் இன்று பரிசீலனை- களத்தில் யார் யார்?

ஆர்.கே.நகர் தேர்தலுக்காக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வேட்பு மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று நடைபெறுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RK Nagar Assembly by poll candidates who filed nominations today are being reviewed.