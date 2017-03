ஏப். 12ல் ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல்.. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தன

ஜெயலலிதா மரணமடைந்ததால் ஏற்பட்ட காலியான ஆர்.கே. நகரில் அடுத்தமாதம் 12ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சென்னை மாவட்டத்தில் தேர்தல் விதிகள் அமலுக்கு வந்தன.

English summary

After R. K. Nagar by-election declared, code of conduct has come to force in immediate effect in Chennai.