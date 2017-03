வெயில் தாங்கலையே... ஏசி காரில் வந்து ஓட்டு கேட்ட தீபா... கொதித்த ஆர்.கே. நகர் வாக்காளர்கள்

வெயிலை தாக்குபிடிக்க முடியாமல் ஏசி காருக்குள் அமர்ந்து வாக்குசேகரித்த தீபாவிற்கு ஆர்.கே. நகர் தொகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

English summary

Jayalalithaa's nice deepa election campaign at R.k.Nagar by election in AC car.People oppose for Deepa then Deepa campaign open car.