ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் - திமுக வேட்பாளர் மருதுகணேஷ்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளராக புதுமுகமான மருதுகணேஷ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 10:18 [IST]

English summary

DMK filed Maruthiganesh as a candidate in RK Nagar By Poll.