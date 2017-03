ஆர்.கே.நகரில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி

ஆர்.கே.நகரில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா பொறுத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

R.K.Nagar constituency to under control of surveillance camera, says election commission