நான் மண்ணின் மைந்தன்.. அதிமுகவின் மக்கள் விரோத ஆட்சியை சொல்லி ஓட்டு கேட்பேன்: மருதுகணேஷ்

இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே வளர்ந்த மண்ணின் மைந்தனாகிய நான் அதிமுகவின் மக்கள் விரோத ஆட்சியை சொல்லி ஓட்டுக் கேட்பேன் என்ற ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK candidate Maruthu Ganesh has thanked to supporters to get opportunity to contest in R.K. Nagar by-election.