ஆர்.கே. நகர் தேர்தல் ரத்து… வெட்கம்… வேதனை… தலைக்குனிவு… கி. வீரமணி பொளேர்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்துள்ளது தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி. வீரமணி கூறியுள்ளார்.

English summary

DK leader K. Veeramni has condemned election commission for cancellation of R. K. Nagar by election.