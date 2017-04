3 முறை தேர்தல் ரத்து... மானக்கேடு… வெட்க கேடு… முன்னாள் தேர்தல் அதிகாரி கோபால்சாமி ஆவேசம்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது வெட்கக்கேடான ஒன்று என முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் கோபால்சாமி ஆவேசமாக கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 12:29 [IST]

English summary

Cancellation of R K Nagar by election is shameful to Tamil Nadu, said former election commissioner Gopalasamy.