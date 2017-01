ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தல் எப்போது? தேர்தல் ஆணையம் பதில்

5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுடன் இடைத்தேர்தல் சேர்த்து நடத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

R.K.Nagar by election dates will be announce latter, as it will not took place with 5 states election.