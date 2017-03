ஆர்.கே.நகரில் தீபாவை எதிர்த்து கணவர் மாதவன் போட்டி? திடீர் பரபரப்பு

ஆர்.கே.நகரில் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு தொண்டர்களிடம் பேசிவிட்டு முடிவு செய்வேன் என்றார் மாதவன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 17, 2017, 21:47 [IST]

English summary

Madavan is consulting with party men for contesting in the R.K.Nagar by election.