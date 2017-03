ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் முடிவு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.. சொல்கிறார் முரளிதர ராவ் !

தமிழகத்துக்கு ஒரு புதிய மாற்று அரசியல் தேவைப்படுகிறது. அந்த மாற்று அரசியலை பாஜக-வால்தான் கொடுக்க முடியும் என்று முரளிதர ராவ் தெரிவித்தார்.

Wednesday, March 29, 2017, 18:29 [IST]

BJP incharge of Tamilnadu Muralidhar Rao says, R.K.Nagar by election result will be change political trend.