தினகரன் கோஷ்டி ரூ.89 கோடி வினியோகம்.. ஐடி ஆவணத்தால் அம்பலம்.. ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் அதிரடி ரத்து?

அதிமுக அம்மா கட்சி வேட்பாளர் டிடிவி தினகரன் கோஷ்டி ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் 89 கோடி ரூபாய் அள்ளி இறைக்கப்படுவது தொடர்பாக கிடைத்துள்ள ஆவணத்தால் தேர்தல் ரத்தாகுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Will be R K Nagar by election cancelled due to cash flow document released?