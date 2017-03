ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்- ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் இன்று அறிவிப்பு

ஆர்.கே. நகரில் ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பற்றிய அறிவிப்பு இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளியாக உள்ளது.

English summary

The rebel faction of the party, led by former Chief Minister O. Panneerselvam today announced candidate of RK Nagar constituency by poll on April 12,