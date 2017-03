ஜெயலலிதா துரோகி என்று விரட்டிய டிடிவி தினகரன்! கடந்து வந்த பாதை

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் சசி அணி அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் டிடிவி தினகரன் கடந்து வந்த பாதையை தெரிந்து கொள்வோம்.

English summary

TTV Dinakaran is the son of Vanithamani, the sister of Sasikala. When Sasikala befriended late Amma, all of three sons of Vanithamani started to get lime light. They are known as TTV brothers – Dinakaran, Bhaskaran and Sudhakaran.