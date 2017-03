2 முறை தேசிய சாம்பியன்.. 3 மணி நேரத்தில் உயிரோடு கருகிய அஸ்வின்.. சோகத்தில் உறவினர்கள்

கார் ரேஸில் சர்வதேச சாம்பியன் பட்டம், தேசிய அளவில் பட்டம் வென்ற வீரர் அஸ்வின் சுந்தர் தனது மனைவியுடன் விபத்தில் உடல் கருகி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 11:18 [IST]

English summary

In a tragic incident professional car racer Ashwin Sundar and his wife Nivedhitha were charred to death after their BMW car rammed a roadside tree in Chennai