‘ஃப்ரி செக்ஸ்’.. ராதா ராஜன் மீதான வழக்கு.. பிப். 13க்கு ஒத்தி வைப்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னை மெரினாவில் திரண்ட கூட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி ராதா ராஜன் பேசினார். இதுதொடர்பான வழக்கை பிப்ரவரி 13ம் தேதிக்கு சென்னை ஐகோர்ட் ஒத்தி வைத்துள்ளது.

English summary

Chennai high court has adjourned the defamation case against Radha Rajan on Feb. 13.