ஜல்லிக்கட்டுக்கான புரட்சியை ப்ரீ செக்ஸை முன்வைத்து மிக கேவலமாக விமர்சித்த ராதாராஜன்!

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியை ப்ரீ செக்ஸ் டாபிக்கை முன்வைத்து மிக கேவலமாக விமர்சித்திருக்கிறார் ராதாராஜன்.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 0:10 [IST]

English summary

Animal welfare activist Radha Rajan gave an interview to BBC Tamil Raido. She said that she will not accept Jallikattu uprising.