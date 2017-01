சுப்ரீம் கோர்ட்டை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடியாது.. ராதா ராஜன்

ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டை சட்டப்பூர்வமாக நடத்த வேண்டும் தடையை மீறி நடத்தினால் நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் என்று விலங்குகள் நல ஆர்வலர் ராதா ராஜன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:49 [IST]

English summary

Animal welfare activist Radha Rajan has warned the pro Jallikattu activists not to violate the SC order in the issue.