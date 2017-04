ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு முன்பே வந்திருக்கலாம்... இப்போ வரக்கூடாது... ராதாரவி பொளேர்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு முன்னரே வந்திருக்கலாம்.. இப்போ வரக்கூடாது என நடிகர் ராதாரவி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor Radha Ravi said that Actor Rajinikanth should not to enter the politics now.