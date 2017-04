பில் கிளிண்டனே பாராட்டிய நேர்மை அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் வீட்டிலும் ஐடி ரெய்டு.. கால கொடுமை

எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தபோதிலும் கருணாநிதியே இவரை பாராட்டினார். பில்கிளிண்டன் வியந்தார். இப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையான, சர்ச்சையில் சிக்காத நேர்மையான அதிகாரி இன்று அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Tamilndu health secretary Radhakrishnan who is known for his honesty is under IT scanner.