நடிகை ராதிகா 4 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ததை ஒப்புக்கொண்டாரா? - வீடியோ

வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நடாத்திய விசாரணையில் நடிகை ராதிகா 4 கோடி ரூபாய்க்கு வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

RAdhika's Radaan media works office been raided by income tax officials. Radhika accepted that she cheated for Rs. 4 cr of income tax. She may be again go for an inquiry.