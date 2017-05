குஷ்புவைத் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் ஏக வசனத்தில் பதிலடி தந்த ராதிகா.. ஒரே ரணகளம்

தம்மை இழிவாக பேசிய நெட்டிசனுக்கு அதே பாணியில் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் நடிகை ராதிகா. ட்விட்டரில் இதுதான் பெரும் பஞ்சாயத்தாக ஓடுகிறது

English summary

Actress Radika also hit Netizen who posted against her add.