ஜல்லிக்கட்டு தடை நீக்கம்: ஓபிஎஸ்க்கு நன்றி சொன்ன ராகவா லாரன்ஸ், கவுதமன்

ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்கியதற்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து ராகவா லாரான்ஸ், கவுதமன் ஆகியோர் நன்றி தெரிவித்தனர். கைது செய்யயப்பட்டவர்களை விடுவிக்கவும் வலியுறுத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

pro-Jallikattu protesters including Actor Ragava Lawrence and Gowthaman on Sunday thanked Chief Minister O Panneerselvam for his initiatives to ensure conduct of the brave sport and urged him to order immediate release of all the students arrested without any condition.