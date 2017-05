அன்னையர் தினம்- அம்மாவுக்கு கட்டிய கோவிலை திறக்கும் ராகவா லாரன்ஸ்

ராகவா லாரன்ஸ் தனது அம்மாவிற்காக கட்டிய கோயிலை, அன்னையர் தினமான ஞாயிறன்று திறக்க உள்ளார்.

English summary

Raghava Lawrence is building a temple for his mother Kanmani. Lawrence would be opening the temple for his mom, a first of its kind on the 14th of May 2017, the International Mother’s Day.