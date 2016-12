ராமமோகன் ராவ் மடத்தனமாக பேசுகிறார்- மாஜி சிபிஐ இயக்குநர் ரகோத்தமன் சீற்றம்!

வருமான வரித்துறை சோதனை தொடர்பாக ராமமோகன் ராவ் மடத்தனமாக பேசுவதாக ரகோத்தமன் சாடியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:24 [IST]

English summary

Former CBI officer Ragothaman slammed Former Tamilnadu Chief Secretary Rama Mohan Rao for his interviews against IT Raid.