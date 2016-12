ஸ்டாலினை தனிமையில் சந்தித்து வருத்தம் தெரிவித்த ராகுல் காந்தி.. காரணம் என்ன?

நீண்ட காலமாக கருணாநிதியை தான் சந்திக்காமல் இருந்ததற்காக ஸ்டாலின் கையை பிடித்தபடி வருத்தம் தெரிவித்தாராம் ராகுல் காந்தி.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:36 [IST]

English summary

Rahul Gandhi has say sorry to M.K.Stalin for avoiding meeting with Karunanidhi for a long time.