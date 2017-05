கருணாநிதி வைர விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கிறார் !

கருணாநிதியின் வைர விழா நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் துணை தலைவர் ராகுல் காந்தி பங்கேற்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

congress vice president Rahul Gandhis will participation in Karunanidhi's diamond jubilee function

